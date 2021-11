Sassuolo, diversi dubbi di formazione per Dionisi

Il Sassuolo dovrà fare a meno di tre giocatori in vista della sfida contro il Cagliari: Dionisi dovrà sciogliere i dubbi prima della conferenza

Alle ore 12 parlerà in conferenza stampa il tecnico del Sassuolo Dionisi. Per l’ex Empoli ancora diversi i dubbi di formazione in vista della sfida contro il Cagliari. In questi giorni hanno svolto lavoro differenziato Boga, Djuricic e Goldaniga. Difficile vederli tra i convocati, ma il tecnico neroverde potrebbe sciogliere qualche dubbio già in conferenza.

La sfida contro i sardi è importante per ritrovare la brillantezza dopo le due sconfitte contro Empoli e Udinese. Match cruciale per capire la mentalità del Sassuolo. Scamacca potrebbe comodarsi nuovamente in panchina, a discapito di Raspadori prima punta con Traorè e Defrel ai lati. L’altra opzione potrebbe essere quella dell’ariete romano davanti e Defrel inizialmente in panchina. Dionisi scioglierà i dubbi di formazione con la rifinitura e poi capiremo se svelerà qualche scelta, soprattutto in fase offensiva.