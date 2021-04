Sassuolo, i convocati di De Zerbi: Locatelli, Berardi e Caputo out con l’Inter

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro l’Inter a Sassuolo

Come anticipato in conferenza stampa, sono stati esclusi precauzionalmente Locatelli e Ferrari per via del focolaio sviluppatosi in Nazionale così come mancano per infortunio Caputo e Berardi.