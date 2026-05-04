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Pagelle Cremonese Lazio: Noslin match winner, bene anche Tavares. I VOTI
Pagelle Cremonese Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 2025/26
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CREMONESE: Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto sv (21′ Bianchetti 6), Luperto 6, Pezzella 6; Floriani Mussolini 6.5 (68′ Barbieri 6), Grassi 5.5 (61′ Bondo 5), Maleh 6, Zerbin 5.5 (61′ Payero 5.5); Bonazzoli 7, Sanabria 5.5 (61′ Vardy 6)
LAZIO: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares 7; Basic, Patric (46′ Rovella), Taylor (71′ Dele-Bashiru); Isaksen 7 (81′ Dia), Maldini 5,5 (46′ Noslin 8), Zaccagni (60′ Pedro).
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