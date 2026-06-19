Venezia all’assalto di Ché Adams, prima offerta ufficiale al Torino. Cosa sta succedendo

Venezia vuole Ché Adams, offerta al Torino. Novità importanti per l’attaccante scozzese

Il calciomercato del Venezia entra nel vivo con una mossa concreta e ufficiale volta a potenziare in maniera significativa il proprio reparto avanzato. La dirigenza arancioneroverde è attivamente al lavoro per regalare alla guida tecnica un profilo di spessore internazionale, capace di garantire gol, fisicità ed esperienza in vista della prossima e impegnativa stagione nel massimo campionato. Tra i vari profili monitorati con attenzione dagli osservatori della laguna, in cima alla lista dei desideri figura ora il nome di Ché Adams, centravanti di proprietà del Torino. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime ore, portando alla formulazione di una vera e propria proposta formale. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Le cifre sul tavolo e il muro alzato dal Torino

La società lagunare ha deciso di rompere gli indugi presentando una prima proposta economica per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore scozzese. Nello specifico, il Venezia ha offerto 4/5 milioni di euro per rilevare a titolo definitivo il cartellino della punta. Si tratta di un investimento importante per le casse del club arancioneroverde, a testimonianza della ferma volontà di inserire in rosa un elemento di sicuro affidamento per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Tuttavia, la risposta arrivata dalla dirigenza piemontese non è stata quella sperata. Il club granata chiede di più per privarsi del proprio giocatore e ha momentaneamente rispedito al mittente la proposta, giudicandola distante dall’effettiva valutazione di mercato. La società torinese non ha alcuna intenzione di concedere sconti, forte anche della stabilità contrattuale del ragazzo e della necessità di non indebolire il proprio pacchetto offensivo senza un adeguato corrispettivo economico.

L’identikit di Ché Adams: l’innesto ideale per la salvezza

La forte insistenza dei veneti per l’attaccante classe 1996 è legata alle sue indiscusse qualità tecniche e atletiche. Nell’ultimo campionato disputato sotto la mole, Ché Adams ha dimostrato di potersi adattare perfettamente ai ritmi e alle ruvide difese del calcio italiano, collezionando un bottino personale di 6 reti e 3 passaggi vincenti. Centravanti potente, mobile e dotato di una notevole progressione palla al piede, il nazionale scozzese—attualmente nell’organico della propria selezione ai Mondiali 2026—rappresenterebbe il tassello ideale per far compiere un salto di qualità all’attacco della squadra.

I dialoghi non si sono comunque interrotti. Nonostante il primo no da parte dei piemontesi, i canali di comunicazione tra le due società rimangono aperti. Il Venezia sta studiando i margini per un imminente rilancio economico, valutando l’inserimento di consistenti bonus legati al rendimento individuale o al raggiungimento della salvezza, nel tentativo di colmare la distanza residua e sbloccare l’affare.