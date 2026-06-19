In bilico il futuro di Nico Paz! Lui vuole restare al Como, il Real Madrid chiede 60 milioni per la cessione: è scontro

In bilico il futuro di Nico Paz! Lui vuole restare al Como, il Real Madrid chiede 60 milioni per la cessione e guarda alla Premier League

Il futuro di Nico Paz rischia di diventare uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato. Il talento argentino vorrebbe restare al Como anche nella prossima stagione, proseguendo il percorso di crescita avviato sotto la guida di Cesc Fabregas. Una volontà chiara, che però deve fare i conti con la posizione del Real Madrid, ancora pienamente centrale nella gestione del suo cartellino.

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Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di facilitare l’operazione a condizioni favorevoli per i lariani. La risposta arrivata da Madrid sarebbe stata netta: per acquistare Nico Paz a titolo definitivo servirebbero circa 60 milioni di euro. Una cifra molto alta, destinata a complicare i piani del Como.

Nico Paz Como, le clausole del Real Madrid

Il Real Madrid conserva una posizione di forza grazie agli accordi stabiliti al momento della cessione. Il club di Florentino Perez potrebbe esercitare entro il 30 giugno il diritto di recompra per 10 milioni di euro, riportando il giocatore in Spagna per poi rivenderlo a una cifra nettamente superiore.

Qualora Nico Paz restasse al Como, i Blancos manterrebbero comunque il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare eventuali offerte presentate da altri club. Non solo: se il giocatore dovesse disputare un’altra stagione in riva al lago, il Real potrebbe riacquistarlo il prossimo anno per appena 11 milioni di euro.

Nico Paz Como, tensione con Madrid e occhi sulla Premier

A Madrid non sarebbe piaciuto il fatto che la volontà di Nico Paz di restare al Como sia emersa pubblicamente prima di essere comunicata direttamente al club spagnolo. Un passaggio che avrebbe irrigidito ulteriormente la posizione del Real Madrid, deciso a mantenere il controllo totale sul futuro del giocatore.

In questo scenario resta da monitorare soprattutto la Premier League, uno dei pochi mercati in grado di avvicinarsi senza grandi difficoltà alla richiesta da 60 milioni di euro. Il Como spera, il Real detta le condizioni: il futuro di Nico Paz resta tutto da scrivere.