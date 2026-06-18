Il Real Madrid vuole Olise, Perez non si arrende: pronto un assalto da 220 milioni al Bayern Monaco. I dettagli sulla controfferta in arrivo

Il Real Madrid continua a inseguire Michael Olise, grande sogno di mercato per completare una campagna acquisti già ricchissima. Secondo quanto riportato da Marca, il club spagnolo non avrebbe ancora rinunciato all’idea di strappare il talento francese al Bayern Monaco, nonostante la posizione molto rigida del club bavarese.

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Dopo gli arrivi di Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, i Blancos vorrebbero aggiungere un altro colpo di livello assoluto al reparto offensivo. Il nome in cima alla lista resta quello di Olise, reduce da una stagione straordinaria con 22 gol e 31 assist in 52 presenze. Numeri che spiegano l’interesse del Real e la volontà del Bayern di non aprire facilmente alla cessione.

Olise Real Madrid, l’exploit con la Francia accende il mercato

A rendere ancora più forte l’eco attorno al giocatore è stata la prestazione con la Francia contro il Senegal. In appena 45 minuti, Olise ha cambiato il volto della partita, servendo l’assist per il primo gol dei Bleus e mettendo in mostra giocate di altissimo livello.

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Una prova che ha confermato la crescita del francese, oggi considerato uno dei profili più brillanti del calcio europeo. Per Florentino Perez, il suo acquisto rappresenterebbe il classico colpo galactico, utile anche a rilanciare entusiasmo dopo due stagioni complicate.

Olise Real Madrid, Bayern fermo sul no e possibili sacrifici

Il Bayern Monaco ha già fatto sapere di non voler trattare, soprattutto davanti a una prima ipotesi da 150 milioni di euro, considerata insufficiente. Il Real, però, sarebbe pronto ad alzare la posta fino a 220 milioni, cifra faraonica anche per un club della sua dimensione.

Per finanziare l’operazione, secondo Marca, potrebbero essere valutate uscite pesanti a centrocampo. I nomi più caldi sono quelli di Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, già al centro di tensioni interne dopo la lite dello scorso maggio. Sullo sfondo resta anche l’interesse per Enzo Fernandez del Chelsea. La priorità, però, è chiara: regalare a José Mourinho un altro fuoriclasse per il nuovo Real.