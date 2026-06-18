Juventus scatenata sul mercato! Dall’intreccio Vicario-Meret alla doppia pista Lucumi-Muharemovic in difesa: il punto

Juventus scatenata sul mercato! Dall’intreccio Vicario-Meret alla doppia pista Lucumi-Muharemovic in difesa: le ultime sulle mosse dei bianconeri

Il calciomercato Juventus entra in una fase sempre più delicata, con diversi dossier aperti tra porta, difesa e attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero sta continuando a lavorare per definire il profilo del nuovo portiere in vista della prossima stagione, senza perdere di vista anche l’obiettivo Randal Kolo Muani e le possibili mosse per rinforzare il reparto arretrato.

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Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham è ancora considerato una pista concreta per la Juventus, che al momento sarebbe avanti rispetto alla concorrenza. Sullo sfondo resta però il Napoli, interessato al portiere ma costretto prima a chiarire il futuro del proprio reparto. Proprio da qui potrebbe nascere un gioco di incastri destinato a coinvolgere anche Alex Meret.

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Calciomercato Juventus, Vicario resta avanti ma occhio a Meret

La situazione dei portieri resta aperta. Se le richieste del Tottenham per Vicario dovessero essere considerate troppo alte, la Juventus potrebbe valutare con maggiore attenzione il profilo di Meret, protagonista con Luciano Spalletti nell’anno dello scudetto del Napoli. Al momento non risultano contatti diretti tra le due società, ma lo scenario resta da monitorare.

In caso di affondo bianconero su Meret, si potrebbe liberare proprio la strada di Vicario verso il Napoli. Un possibile effetto domino che rende il mercato dei portieri uno dei tavoli più interessanti delle prossime settimane.

Più complicata, invece, la pista legata a Emiliano Martinez. Nella giornata di giovedì 18 giugno, l’Aston Villa avrebbe comunicato le condizioni per lasciar partire l’argentino: 10 milioni di euro più bonus non semplici. Una richiesta ritenuta alta, che avrebbe portato a un raffreddamento della pista.

Calciomercato Juventus, Lucumí e Muharemović per la difesa

Calciomercato Juventus, Lucumí e Muharemović per la difesa – CalcioNews24.com

Oltre alla porta, la Juventus lavora anche per rinforzare la difesa. I nomi principali sono due: Jhon Lucumí e Tarik Muharemović, entrambi osservati con grande attenzione dalla dirigenza bianconera.

Per Lucumí, classe 1998 del Bologna, sono già stati avviati contatti diretti con il club rossoblù. La distanza economica, però, resta significativa: la Juve sarebbe arrivata a una valutazione tra 15 e 18 milioni di euro, mentre il Bologna parte dalla clausola da 28 milioni.

Diverso il discorso per Muharemović, classe 2003 passato al Sassuolo proprio dalla Juventus. I bianconeri conservano il 50% sulla rivendita, dettaglio che potrebbe permettere di riportarlo a Torino a condizioni favorevoli. L’idea di Giovanni Carnevali resta sul tavolo: ora servirà capire quale pista verrà portata fino in fondo.