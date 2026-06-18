Moviola Svizzera Bosnia: il rosso a Muharemovic condiziona il match, dubbi sul rigore finale

Moviola Svizzera Bosnia: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Svizzera Bosnia: gli episodi dubbi del match diretto da Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo), valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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La sfida tra Svizzera e Bosnia, diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro, si è chiusa con il successo svizzero per 4-1. Una partita segnata da alcuni episodi arbitrali importanti, soprattutto nel finale, quando la nazionale bosniaca ha perso definitivamente equilibrio dopo l’espulsione di Tarik Muharemović.

Svizzera Bosnia, l’episodio chiave all’80’

Il momento che ha indirizzato la gara è arrivato all’80’, con il risultato ancora sull’1-0 in favore della Svizzera. Muharemović, difensore bosniaco del Sassuolo, ha fermato irregolarmente un attaccante avversario lanciato verso la porta, commettendo un fallo da ultimo uomo.

Per João Pinheiro non ci sono stati dubbi: cartellino rosso diretto e Bosnia costretta a chiudere la partita in inferiorità numerica. Una decisione pesante, ma coerente con la dinamica dell’azione e con la chiara occasione da gol interrotta dal difensore.

Svizzera Bosnia, rigore nel recupero e dubbi sul contatto

A rendere ancora più pesante il passivo bosniaco è stato il calcio di rigore assegnato nei minuti di recupero per il contatto tra Memic e Itten. L’episodio è stato controllato e confermato dal Var, anche se resta qualche dubbio sulla reale entità del fallo.

Dal dischetto è arrivata la rete che ha contribuito al definitivo 4-1, risultato severo per la Bosnia, ma maturato anche a causa degli episodi decisivi della ripresa.