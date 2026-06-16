Nuovo Cagliari, progetto giovani al centro: tre profili per il futuro rossoblù – VIDEO di Elia Serra

Il Cagliari accelera sul progetto giovani e prepara le prime mosse in vista del mercato estivo. La strategia delineata dal presidente Tommaso Giulini e dal ds Pietro Accardi è ormai chiara: costruire una squadra sostenibile, competitiva e ricca di profili capaci di crescere nel tempo. In quest’ottica rientrano tre nomi che stuzzicano particolarmente il club: Mattia Liberali, Vasilije Adžić e Thomas Berenbruch.

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Tre profili per tre zone chiave del campo

Si tratta di tre talenti nati tra il 2005 e il 2007, cresciuti nei vivai di Milan, Juventus e Inter. Un segnale evidente della volontà rossoblù di puntare su giovani formati in contesti d’élite ma ancora alla ricerca della definitiva consacrazione tra i professionisti.

Mattia Liberali e Vasilije Adžić sono due profili offensivi, ideali per dare qualità tra trequarti e attacco: tecnica, fantasia, imprevedibilità.

e sono due profili offensivi, ideali per dare qualità tra trequarti e attacco: tecnica, fantasia, imprevedibilità. Thomas Berenbruch ha invece caratteristiche da centrocampista di costruzione: mediano o mezzala, potrebbe alternarsi o affiancare Gianluca Gaetano nella gestione del gioco.

Liberali, la pista più complicata: concorrenza forte

Tra i tre obiettivi, Liberali è il nome più difficile. Su di lui ci sono anche Como e Sassuolo, oltre ad altri club pronti a inserirsi. La concorrenza potrebbe far lievitare la trattativa e rendere più complesso l’inserimento del Cagliari.

Adžić e Berenbruch: piste più percorribili

Più accessibili, almeno in questa fase, sembrano le situazioni legate ad Adžić e Berenbruch. Il Cagliari valuta formule flessibili — come il prestito con diritto di riscatto — per favorire tutte le parti coinvolte. È ancora presto per definire le modalità, ma i primi contatti sono in preparazione.

Una direzione chiara: investire sui giovani

Il club osserva, studia e pianifica. La linea verde non è uno slogan, ma una scelta precisa: puntare su giovani di qualità per costruire una squadra più dinamica, futuribile e coerente con il nuovo corso tecnico.