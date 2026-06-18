Calcio Estero
Pagelle Svizzera Bosnia: brilla la stella di Manzambi, Muharemovic condanna i suoi. I VOTI
Pagelle Svizzera Bosnia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Svizzera Bosnia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026. Gli elvetici si portano a casa il match col risultato finale di 4 a 1: doppietta per Manzambi, gol per Vargas e Xhaka. A nulla serve il gol della bandiera firmato da Mahmic, ma pesa molto sul risultato finale il cartellino rosso rimediato da Muharemovic per i bosniaci.
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SVIZZERA (4-3-3): Kobel 6; Widmer 6 (86′ Jaquez sv), Elvedi 6, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Aebischer 6 (71′ Sow 6.5), Xhaka 7, Freuler 6; Ndoye 6.5 (71′ Manzambi 8), Embolo 6.5 (89′ Itten sv), Rieder 5 (71′ Vargas 7). Ct. Yakin
BOSNIA (4-4-2): Vasilj 6.5; Dedic 6, Katic 5.5, Muharemovic 4, Kolasinac 6; Sunjic 6, Tahirovic 5.5 (63′ Basic 5.5), Memic 6, Alajbegovic 5.5 (91′ Mahmic 6.5); Demirovic 5.5, Dzeko 5.5 (64′ Bajraktarevic 5.5). Ct. Barbarez
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