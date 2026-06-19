Baldanzi resta al Genoa: ufficiale il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma! Il comunicato del club rossoblù

Tommaso Baldanzi resterà al Genoa anche nella stagione 2026/2027. Il club rossoblù ha definito con la Roma il ritorno del centrocampista classe 2003, attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Arrivato a gennaio in prestito con opzione, Baldanzi si era ritagliato uno spazio importante nel girone di ritorno, diventando una soluzione utile nel gioco offensivo del Grifone. Con la maglia rossoblù ha collezionato 8 presenze e 2 assist, convincendo la società a puntare ancora su di lui per il nuovo corso.

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IL COMUNICATO – «Il Genoa CFC comunica di aver definito con l’AS Roma il ritorno di Tommaso Baldanzi. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto.

Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito con opzione di riscatto dai giallorossi nella finestra di calciomercato invernale, nel girone di ritorno si è rivelato una figura importante nel gioco offensivo della squadra e nei momenti decisivi, collezionando 8 presenze e 2 assist con la maglia rossoblù. Tommaso sarà un tassello significativo per la stagione 2026/2027 del Grifone.

Lo Chief of Football Diego Lopez: “Le squadre competitive che aspirano a migliorare hanno giocatori di qualità che conoscono il campionato in cui giocano. Tommaso rappresenta la nostra ambizione di migliorare stagione dopo stagione”.

Le parole di Tommaso Baldanzi: “Sono felicissimo di poter proseguire l’avventura con la maglia del Grifone, non vedo l’ora di ricominciare con questi colori. Sento di poter dare e so di dover dimostrare ancora molto ai tifosi rossoblù, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno qui a Genova. Qui ho capito di essere nell’ambiente giusto per il mio percorso di crescita, in costante sintonia e sinergia con tifoseria, allenatore e dirigenza. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia”».