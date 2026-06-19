Il dramma dell’infortunio di Kone in Canada Qatar: gamba spezzata! Il centrocampista si opera

Il dramma dell’infortunio di Kone in Canada Qatar: gamba spezzata! Il centrocampista del Sassuolo si opera: cosa filtra sull’entità

Il Canada ha travolto il Qatar con un netto 6-0, ma la serata di Vancouver è stata segnata soprattutto dal grave infortunio subito da Ismael Koné. Il centrocampista canadese, oggi al Sassuolo dopo l’esperienza al Marsiglia, è stato costretto a lasciare il campo in barella al 51’ dopo un intervento durissimo di Assim Madibo.

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L’arbitro non ha avuto esitazioni ed ha estratto immediatamente il cartellino rosso nei confronti del giocatore qatariota. Le immagini hanno subito fatto temere il peggio: la gamba sinistra di Koné è apparsa in una posizione innaturale, gelando lo stadio e i compagni di squadra.

Canada Qatar, Koné fuori in barella tra applausi e commozione

Koné, 24 anni, ha compreso immediatamente la gravità dell’infortunio. Soccorso dallo staff medico, è stato stabilizzato in campo e poi trasportato fuori in barella, aiutato da un antidolorifico e da una maschera per l’ossigeno. Prima di lasciare il terreno di gioco, il centrocampista ha comunque trovato la forza di salutare i tifosi, ricevendo una lunga ovazione da tutto lo stadio.

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A fine partita, il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha raccontato la durezza dell’episodio: «L’abbiamo sentito tutti: si è sentito chiaramente l’osso spezzarsi». Il tecnico ha poi spiegato che Madibo si è recato negli spogliatoi per scusarsi personalmente con il giocatore canadese: «Non credo volesse causare un infortunio così grave. Non gli porto rancore».

Canada Qatar, Saliba dedica il gol al compagno

Secondo le prime informazioni, Koné avrebbe riportato una doppia frattura di tibia e perone e sarà operato nelle prossime ore. Una notizia pesante per il Canada, che perde uno dei suoi elementi più importanti proprio nel pieno del percorso mondiale.

L’emozione ha attraversato tutta la squadra. Nathan Saliba, entrato pochi minuti dopo l’infortunio, ha trovato il gol su calcio di punizione e lo ha dedicato al compagno mostrando la sua maglia. Anche Marsch ha sottolineato il peso dell’assenza: «Ismaël è un pilastro della nostra squadra, la sua assenza sarà pesantissima».