La Roma pensa a Dodò e il Napoli si defila: due sostituti per la Fiorentina in caso di partenza del brasiliano. Ultimissimi sviluppi

La Roma pensa a Dodò per rinforzare la fascia destra. In caso di partenza del brasiliano, la Fiorentina ha in mente due sostituti

Le grandi manovre sulle corsie esterne stanno entrando nel vivo della sessione estiva. La Roma ha messo nel mirino un obiettivo ben preciso per potenziare la propria catena laterale e non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Dodô. Il forte laterale difensivo, di proprietà della Fiorentina, rappresenta una specifica richiesta del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, da sempre un maestro nell’esaltare le doti atletiche e qualitative dei calciatori di fascia all’interno del suo iconico scacchiere tattico. L’allenatore vede nel brasiliano il profilo ideale per aggiungere spinta, imprevedibilità e fisicità alla manovra della formazione capitolina, motivo per cui la dirigenza a Trigoria sta continuando a tessere i fili della complessa trattativa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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Il Napoli si defila: priorità assoluta alla trattativa per Gila

Nelle scorse settimane l’affare sembrava destinato a trasformarsi in un accesissimo duello di mercato tra diverse big del nostro campionato. Oltre ai giallorossi, infatti, anche il Napoli aveva mostrato un fortissimo interesse nei confronti dell’ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, effettuando i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del calciatore e con la dirigenza toscana.

Nelle ultime ore, tuttavia, questa specifica pista di mercato ha subìto un netto rallentamento. Il club azzurro ha scelto di congelare temporaneamente i contatti per il brasiliano, preferendo concentrare le proprie risorse economiche e le energie dei propri uomini di mercato sul fronte difensivo centrale. La priorità assoluta all’ombra del Vesuvio in questa fase iniziale della sessione è diventata la negoziazione per assicurarsi Mario Gila. Questo cambio di rotta dei partenopei ha di fatto spianato la strada alla dirigenza romana, che ora si ritrova in una posizione di netto vantaggio per chiudere l’operazione.

I sostituti per la Fiorentina: Arnau Martínez e Norton-Cuffy

A Firenze, nel frattempo, la società viola non vuole farsi trovare impreparata di fronte a una potenziale cessione del proprio gioiello e sta già studiando le mosse correttive per la corsia di destra. Qualora l’accordo tra la Roma e il brasiliano dovesse concretizzarsi, la Fiorentina ha già messo sotto osservazione due profili internazionali di grande prospettiva.

Il nome che sta scalando rapidamente le gerarchie della dirigenza toscana porta direttamente in Spagna, sponda Girona, dove si sta mettendo in mostra il talento di Arnau Martínez. L’esterno spagnolo viene considerato un’idea di mercato importantissima e di assoluto spessore, ideale per raccogliere l’eredità sulla fascia destra in caso di addio. Insieme a lui, sul taccuino dei toscani resta viva anche la candidatura di Brooke Norton-Cuffy, altro profilo giovane e di grande spinta atletica. I prossimi giorni saranno determinanti per comprendere se la Roma sferrerà l’assalto definitivo a Dodô, innescando un vero e proprio effetto domino sulle fasce della Serie A.