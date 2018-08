Sassuolo-Inter 1-0, top e flop: De Zerbi è il genio della lampada, tragicomico Dalbert. Promossi Duncan e Magnani, bocciati Miranda e Icardi

Subito un verdetto a sorpresa per l’Inter di Spalletti, designata anti-Juve che casca con tutti i piedi a Reggio Emilia. Merito di un Sassuolo vera rivelazione della prima giornata di questa nuova Serie A, demerito di una compagine nerazzurra eccessivamente in difficoltà nella costruzione dal basso e di conseguenza incapace di innescare il proprio potenziale offensivo.

Sassuolo-Inter: promossi De Zerbi, Duncan e Magnani

DE ZERBI – In versione “genio della lampada”. Per tirare le somme è prestino anziché no, ma la squadra fin da subito lo segue ed è un grande spettacolo per gli occhi: i neroverdi escono dalla difesa palla al piede anche nelle situazioni più complesse e si distendono fino ad arrivare dalle parti di Handanovic con irriverente semplicità. Palma di squadra più bella dell’italica prima giornata.

DUNCAN – Giganteggia in lungo e in largo nella zona nevralgica del campo, alla facciaccia del vice-campione del mondo che si trova di fronte. Muscoli e polmoni, certo, ma c’è molto altro: anche con i piedi regala disimpegni ed aperture da spellarsi le mani per gli applausi

MAGNANI – Mica male la prima in Serie A per il ragazzone di Correggio, che neutralizza dal primo all’ultimo minuto uno dei pacchetti d’attacco più esplosivi del campionato. Dominante nel gioco aereo, attento nelle coperture e persino primo promotore della manovra neroverde. E Icardi, al cospetto, scompare…

Sassuolo-Inter: bocciati Dalbert, Miranda e Icardi

DALBERT – Un’estate di miele e complimenti spazzata via in quarantacinque, tragicomici, minuti: il Sassuolo ara la sua corsia avanti e indietro, indietro e avanti, Spalletti nell’intervallo lo chiude nello spogliatoio

MIRANDA – Arrugginito dall’estate, forse sconfortato da una gerarchia che lo vede adesso alle spalle del tandem Skriniar-De Vrij. E, se questo è il verdetto del campo, sarà difficile sovvertirla…

ICARDI – Certo, non proprio l’esordio stagionale cullato nei sogni dal capitano nerazzurro. Totalmente impalpabile nella prima uscita stagionale: nascosto tra le maglie della difesa neroverde che si fanno via via inespugnabili, e l’unica volta in cui riesce a mettere il naso fuori sparacchia in curva l’occasione più ghiotta