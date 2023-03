Sassuolo, Laurienté: «Sempre convinti della nostra forza»

Sassuolo, le parole di Laurienté: «Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco della squadra»

L’attaccante del Sassuolo Armand Laurienté ha parlato a SassuoloNews.net della sua esperienza in neroverde. Di seguito le sue parole.

SCELTA SASSUOLO – «Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco del Sassuolo. E poi hanno veramente creduto in me fin dall’inizio della trattativa, che è stata lunga e complicata. Sono davvero contento della scelta che ho fatto».

ITALIANI FISSATI CON LA TATTICA – «Sì è vero, qui la tattica è molto importante ma questo significa anche che le squadre si muovono d’insieme sia nella fase difensiva che offensiva. Perciò non basta vincere i duelli individuali, per fare bene serve giocare da squadra e il ruolo e la collaborazione con gli altri compagni è essenziale, sia per fare gol che per non prenderlo».

I PRIMI TRE KO DEL 2023 – «Forse solo con la Sampdoria avevamo fatto male. Con Fiorentina e Lazio, nonostante le sconfitte, si vedevano già segnali incoraggianti. Diciamo che in tutte le squadre capitano periodi di difficoltà durante un campionato. Gli infortuni ci hanno penalizzato tanto nel girone di andata. Diciamo che il fattore decisivo è stato sicuramente recuperare tutti gli assenti e una volta trovata la condizione e il ritmo partita tutto è stato più facile. Noi siamo sempre stati convinti della nostra forza e della nostra qualità come squadra»