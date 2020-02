Sassuolo Parma, i convocati di D’Aversa: ok Gervinho, assenze pesanti

Diramato l’elenco ufficiale dei convocati di Roberto D’Aversa per la sfida di Serie A fra Sassuolo e Parma. Ecco la lista

Roberto D’Aversa costretto a fare a meno di due big del calibro di Kulusevski e Kucka, out per infortunio, per Sassuolo-Parma. Il tecnico crociato in compenso ritrova Gervinho dopo le scuse alla società. Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Colombi, Corvi, Radu.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kurtic.

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Siligardi, Sprocati.