Sassuolo Salernitana, i convocati di Dionisi: out Toljan

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Salernitana

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Salernitana. Out Toljan per un problema patito in allenamento.

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

13 Federico PELUSO

17 Mert MULDUR

31 Gian Marco FERRARI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

8 Maxime LOPEZ

16 Davide FRATTESI

23 Hamed TRAORE

ATTACCANTI