Sassuolo, tegola Leysen: lesione del crociato per il difensore neroverde. Il comunicato

Brutte notizie per Alberto Aquilani dopo la gara contro il Milan: il centrale belga dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo

Brutte notizie in casa Sassuolo per Alberto Aquilani. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Fedde Leysen hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Il difensore neroverde era stato costretto a lasciare il campo al 26’ del primo tempo durante la sfida della sesta giornata di campionato contro il Milan, dopo un problema fisico apparso subito serio.

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L’infortunio rappresenta una perdita pesante per il Sassuolo, che dovrà fare a meno di uno dei profili più interessanti di questo avvio di stagione. Arrivato come una delle novità della squadra neroverde, Leysen si era ritagliato rapidamente uno spazio importante nelle rotazioni di Aquilani, diventando una delle note più positive delle prime uscite stagionali.

Sassuolo, emergenza in difesa per Aquilani

Lo stop di Leysen complica ulteriormente i piani del tecnico. Il Sassuolo, infatti, deve già fare i conti con l’assenza di Idzes, altro punto di riferimento del reparto arretrato. Ora toccherà ad Aquilani individuare nuove soluzioni per ridisegnare la difesa nelle prossime partite.

Il comunicato ufficiale del Sassuolo su Leysen

Il club neroverde ha confermato l’esito degli accertamenti con una nota ufficiale: «U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero».

Nei prossimi giorni verranno definiti i tempi dell’intervento e il percorso di recupero del giocatore.