Sassuolo, tocca ancora a Raspadori: titolare contro il Benevento

La 30a giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo fra Benevento e Sassuolo

Senza l’infortunato Francesco Caputo, per la terza partita consecutiva sarà Giacomo Raspadori a guidare l’attacco del Sassuolo. Il tecnico Roberto De Zerbi difficilmente gli concederà ancora la fascia da capitano ma come riporta Gazzetta dello Sport, la maglia da titolare non è in dubbio.

Dietro di lui agiranno Boga, Djuricic e Haraslin mentre a centrocampo si rivedrà Manuel Locatelli uscito dall’isolamento imposto dalla società neroverde in seguito al cluster scoppiato in Nazionale.