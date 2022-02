La crescita di Traoré: è l’arma in più di Dionisi e il Sassuolo se lo coccola

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo si gode l’esplosione di Traorè in Serie A grazie a Dionisi: il classe 2000 con più presenze in Serie A

A Sassuolo chi sicuramente sta crescendo è senza dubbio Traoré. Cresciuto nell’Empoli di Andreazzoli e arrivato in neroverde prima con De Zerbi e ora con Dionisi. Tre insegnati di calcio da cui Traoré sta imparando tanto.

La mentalità è cambiata per il classe 2000 che ora arriva prima di tutti al campo e vuole essere determinante per il Sassuolo. Nelle ultime uscite sta alzando il ritmo e trovando anche continuità. 2 gol e 4 assist in stagione ma con la voglia di continuare a mettersi in mostra. Intanto diverse squadre lo seguono. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.