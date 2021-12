Satriano, quale futuro? Inter e Inzaghi convinti di una cosa

Calciomercato Inter, Satriano cerca spazio: ipotesi prestito per il giovane attaccante nerazzurro? Tuttosport fa il punto

Quale futuro per Martin Satriano? Tuttosport fa il punto sull’attaccante nerazzurro.

Nonostante Inzaghi e la dirigenza dei campioni d’Italia siano ancora convinti delle capacità dell’uruguaiano, tutto porta a credere che il ragazzo venga girato per sei mesi in modo da farsi le ossa in un club che gli possa dare più spazio