Saul, il presidente dell’Atletico chiude all’addio: «Sta bene qui»

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha fatto il punto sulla situazione di Saul Niguez: le sue dichiarazioni

Intervistato dai microfoni di Movistar+, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato di Saul Niguez, accostato negli scorsi giorni anche alla Juventus:

«E’ un gran giocatore, molto importante per l’Atletico Madrid. In questo momento vogliamo che resti, per noi è incedibile visto quanto manca al 31 agosto. Sappiamo che nel mondo del calcio nulla è mai certo, ma lui sta bene e lo vogliamo con noi».