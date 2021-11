La Gazzetta dello Sport incorona Scamacca: «Mancini hai visto?»

Il talento del Sassuolo Gianluca Scamacca affonda il Milan e punta la Nazionale di Mancini per farsi trovare pronto per i playoff

Ieri il Sassuolo ha fatto una grande partita contro il Milan. Sulle spalle di Scamacca i neroverdi sono usciti da San Siro con tre punti pesanti affondando il diavolo.

Dopo la prestazione di ieri è lecito pensare a Scamacca anche in ottica Nazionale. E’ innegabile che l’ariete neroverde se in giornata e se fisicamente al 100% può dire la sua. La Gazzetta dello Sport a tal proposito titola: «Mancini hai visto?». Sicuramente il Ct avrà osservato il duo Scamacca-Rspadori e ora spera possano continuare così per inserirli finalmente al centro del progetto azzurro.