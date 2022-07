Scamacca PSG, ultimatum dei parigini al Sassuolo. Ecco la richiesta

Scamacca PSG, il club parigino fa un ultimatum al Sassuolo per il centravanti. La richiesta della società francese

Troppo alta la richiesta da 45 milioni di euro per Gianluca Scamacca. Questo il messaggio diretto al Sassuolo dal PSG che, come riferito dal Corriere dello Sport, non ha intenzione di spendere così tanto.

Se i neroverdi non dovessero rivedere le loro richieste, i parigini potrebbero virare su un altro profilo. Favorito in questo caso Goncalo Ramos del Benfica.