Ezequiel Schelotto pronto a una nuova doppia avventura: sarà vice presidente e giocatore del FC Paradiso

Schelotto riparte dal FC Paradiso: l’ex esterno diventa vice presidente e calciatore del club svizzero. Tutti i dettagli

Ezequiel Schelotto è pronto a iniziare una nuova e particolare avventura professionale. L’ex esterno classe 1989 assumerà un doppio ruolo al FC Paradiso, club che milita nella terza divisione svizzera: sarà infatti sia vice presidente sia giocatore della prima squadra, un incarico che unisce campo e dirigenza.

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L’annuncio ufficiale è previsto per domani, martedì 17 marzo, durante un evento organizzato a Palazzo Mantegazza, a Paradiso. In quell’occasione verrà presentato il progetto sportivo del club e illustrato il nuovo assetto societario, che vedrà Schelotto acquisire anche il 40% delle quote del FC Paradiso.

La società ha definito l’appuntamento come un momento di incontro con autorità, sponsor, partner e membri dello staff, durante il quale sarà svelata la Prima Squadra e condivisa la visione futura del club. Un passo significativo per Schelotto, che si prepara così a un ruolo da protagonista dentro e fuori dal campo.