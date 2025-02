Torino, tifosi e compagni ‘scrivono’ a Schuurs: le ultime sul rientro e i segnali dell’olandese – FOTO 

Torino, tifosi e compagni scrivono a Perr Schuurs, le ultime sul rientro dell’olandese, i segnali dall’allenamento e cosa gli è successo post infortunio

Dal 21 ottobre del 2023 al 18 febbraio 2025: 487 giorni sono trascorsi dall’infortunio di Perr Schuurs. Quasi 16 mesi, pressoché un anno e mezzo da quel Torino Inter in cui il difensore ex Ajax ha lasciato anzitempo il campo in barella e con il volto rigato dalle lacrime. Da quel momento, si sono alternati tanti rumors ad altrettante indiscrezioni – condite da poche (pochissime) certezze – sulle condizioni fisiche dell’olandese. E’ quindi necessario capire cos’è successo nel passato per poter comprendere cosa potrà accadere nel domani.

Per prima cosa, è giusto ricordare come Schuurs sia stato sottoposto a due operazioni fino a questo momento. La prima, immediatamente dopo la rottura del legamento crociato nella già citata gara coi meneghini. La seconda, di natura ‘artroscopica’ (dunque, riassumendo, volta alla mera pulizia dell’articolazione) il primo agosto 2024. Quest’ultima in modo particolare si è resa necessaria in seguito all’incessante fastidio che il numero 3 ha continuato ad accusare nell’arco della scorsa estate. Lo stesso dolore che gli ha impedito di unirsi al gruppo allenato da Paolo Vanoli in ritiro; dunque di prendere parte all’inizio della stagione.

Impossibile sapere con esattezza cosa sia andato storto nel periodo immediatamente successivo al primo intervento. Quel che è certo, è che onde evitare ulteriori interrogativi proprio dall’estate il Torino ha deciso di affidarsi alle mani di Andy Williams: navigato professore che Schuurs raggiunge abitualmente nella sua Londra. Con lui il giocatore sta proseguendo la riabilitazione, in attesa di ricevere (ormai da lunghe ed interminabili settimana) l’opportuna luce verde per tornare a correre sul manto erboso.

Ma quindi, l’ipotesi di una terza – e risolutrice – operazione pare ad oggi una via percorribile? Difficile dirlo, si tratta di un’opzione che negli ultimi giorni è tornata a circolare e alla quale Schuurs ha in qualche modo tentato di rispondere tramite social. Sul suo profilo Instagram il nativo di Nieuwstadt ha difatti ‘postato’ una serie di video inerenti agli ultimi allenamenti. Affondi, stacchi e ancora salti, che oltre a testare la resistenza del ginocchio hanno catturato la reazione – sempre calorosa e mai arrendevole o rassegnata – dei tifosi del Torino.

Tra i tanti messaggi ricevuti dal granata c’era anche quello del collega (per certi versi omologo in questa situazione) Duvan Zapata. I due lungodegenti – chissà che la speranza alla fine non possa che essere questa – potrebbero tornare a calcare un campo da calcio insieme in un match ufficiale dalla prima del prossimo campionato. Il condizionale però, rimane d’obblifgo. Schuurs dal canto suo continua a ‘spingere’ e ‘sudare’ motivato dall’affetto della sua gente: le prossime settimane saranno a dir poco decisive per delineare un quadro più completo e dettagliato della situazione.