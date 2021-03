Sconcerti: «La Juventus è sbagliata, Ronaldo diventa il maggiordomo»

Mario Sconcerti, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, ha espresso questo duro giudizio sulla sconfitta della Juventus col Benevento

RONALDO – «La Juventus è sbagliata nell’idea di squadra, ma in Italia non c’è nessuno con un’idea generale di calcio. I bianconeri non hanno neanche equilibrio, Ronaldo diventa il maggiordomo delle crepe sui muri, inutile perché gli ospiti scappano. Nella storia del club la colpa è sempre del tecnico, ma Pirlo è stato scelto come colpevole corretto fin da inizio anno ed adesso addirittura accusa la squadra. La Juve aveva il diritto di respirare perché gli imperi finiscono a prescindere da chi li ha costruiti e Pirlo ci è solo cascato dentro».