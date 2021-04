Scontro Ibrahimovic Lukaku: il gesto da applausi di Milan ed Inter

Sembra essere giunto ad un lieto fine il caso dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, con Milan ed Inter che compiono un bel gesto

Il caso Ibrahimovic-Lukaku sembra essere giunto ad un lieto fine. Milan e Inter infatti hanno deciso di devolvere in beneficienza la somma delle sanzioni inflitte dopo lo scontro nel derby di Coppa Italia. Ecco il comunicato.

«AC Milan e FC Internazionale Milano, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport, hanno già stigmatizzato l’episodio che ha coinvolto i propri calciatori Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku in occasione della partita del 26 gennaio 2021 valevole per la Coppa Italia, ritenendolo non consono ai principi condivisi di fair play sportivo. Proprio in coerenza con i propri valori, AC Milan e FC Internazionale Milano si impegnano, inoltre, a devolvere in beneficenza le somme delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC».