Arrivato da Roma, nelle prossime ore Leonardo Semplici firmerà il contratto con il Cagliari che lo legherà alla società rossoblù fino al 2022

Leonardo Semplici è in Sardegna e tra pochissimo diventerà in maniera ufficiale l’allenatore del Cagliari. L’ex tecnico della Spal è atterrato qualche minuto fa all’aeroporto di Cagliari-Elmas, da dove si dirigerà verso la sede societaria per la firma dei contratti. Al suo arrivo non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

