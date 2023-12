Semplici: «Arabia calcio da scoprire. Futuro? Valuto anche l’estero»

Leonardo Semplici, allenatore attualmente svincolato, ha parlato dei nuovi mercati e del suo futuro a Tuttosport

ARABIA-SUPERLEGA – «Arabia Saudita? È un mondo nuovo, sicuramente da approfondire e conoscere meglio, l’impressione è quella di un movimento calcistico più solido rispetto a quello cinese di qualche anno fa: credo che ciò che abbiamo visto finora sia solo l’inizio di un percorso. Quanto alla Superlega, per chi ha fatto la gavetta vincendo tutti i campionati dai dilettanti fino a meritarsi la Serie A, il concetto suona un po’ strano. Anche questo sistema, comunque, andrà valutato con attenzione ma l’importante è non perdere la genuinità del calcio per cui anche Davide può battere Golia: a me è successo e vi assicuro che è un’emozione forte, che non si dimentica».

PREMIER – «Senza dubbio. Il campionato inglese si è conquistato il primato a livello mondiale grazie a una visione imprenditoriale. Oggi è un modello di riferimento per tutti e mantiene la sua leadership perché ha coniugato sport e intrattenimento: offre uno spettacolo calcistico di altissimo livello e garantisce a protagonisti e spettatori strutture di prim’ordine. La Premier è bella da giocare e da vedere».

FUTURO – «Negli ultimi sei mesi ho focalizzato l’attenzione su aspetti che prima non consideravo così fondamentali. Ci sono state alcune richieste, non solo in Italia, ma per ora ho preferito declinare. Oggi il progetto e la sintonia con il club sono più importanti della categoria. E ho rivalutato anche la possibilità di un’esperienza all’estero, tanto che ho ripreso a studiare l’inglese. Il calcio italiano resta la mia priorità, ma la vita è piena di sorprese, chissà…».