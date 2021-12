Sensi, il futuro è un rebus: la mossa dell’Inter per il centrocampista

Sensi non trova spazio nello scacchiere di Inzaghi, l’Inter gli ha lasciato carta bianca per decidere il proprio futuro

Stefano Sensi non trova spazio all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi. Al di là dei problemi fisici, il centrocampista viene visto dall’allenatore quasi come un’alternativa anche alle riserve e per questo potrebbe decidere di cambiare aria.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe lasciato carta bianca al calciatore per decidere il proprio futuro. Restare o andare via a gennaio, deciderà Sensi. Ovviamente, in caso di partenza, sarà in prestito.