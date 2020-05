Serie A, c’è l’accordo: si riprende il 20 giugno con i recuperi

Novità importanti sulla Serie A. Si ritorna a giocare a partire dal 20 giugno con i 4 recuperi della 25esima giornata

Ritorna la Serie A! Il 20 giugno di nuovo in campo. L’Assemblea di Lega odierna ha stabilito che si ripartirà in maniera ‘soft’, ovvero con i 4 recuperi della 25esima giornata, per poi tornare alla ‘normalità’ con la 27esima giornata.

Si parte dunque con Atalanta-Sassuolo (possibile anticipo del venerdì), Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari e Torino Parma. Confermate le semifinali di Coppa Italia per il 13 e il 14 giugno, con finale il 17 giugno. La 27° giornate nelle date del 22, 23 e 24 giugno.​ A riportarlo è Sky Sport.