Var, gli errori secondo Rocchi: Juve penalizzata, due pro Inter

La lista ufficiale stilata da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, sugli errori del girone d’andata in Serie A

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, in occasione della conferenza stampa organizzata a Coverciano, ha stilato la lista degli errori del Var nel girone d’andata di Serie A.

Juventus-Bologna: fallo di Iling su Ndoye. OFR non concessa.

Monza-Lecce: espulsione Baschirotto. OFR concessa e decisione confermata.

Sassuolo-Juventus: intervento di Berardi su Bremer a gamba alta. OFR non concessa.

Monza-Bologna: gol annullato a Ferguson per un fallo inesistente di Zirkzee. OFR non concessa.

Genoa-Juventus: fallo di mani di Bani in area di rigore. OFR non concessa.

Genoa-Inter: spinta di Bisseck su Strootman. OFR non concessa.

Inter-Hellas Verona: gomitata di Bastoni su Duda. OFR non concessa.

Sassuolo-Fiorentina: gol annullato a Thorsvedt. OFR concessa e rilevato un fuorigioco che per Rocchi non avrebbe dovuto essere punito in base alla dinamica dell’azione.