Serie A, Gasperini è il miglior allenatore: «Per me è una grande soddisfazione»

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato premiato come il miglior allenatore della stagione 2019-2020. Queste il suo commento.

SODDISFAZIONE – «Per me è una grande soddisfazione. Siamo stati capaci dia arrivare al terzo posto in Italia, a un passo dalla semifinale in Champions in una stagione molto complicata. Credo che il coraggio di questa squadra di affrontare tutti gli impegni e di essere competitiva in tutte le competizioni nonostante le difficoltà che si sono create a Bergamo è importante. Superare i propri obiettivi, vincere contro sè stessi, arrivare in Champions per due anni di fila, non sono trofei da sollevare ma sono vere conquiste per una città come Bergamo».