Serie A, gli squalificati per la prossima giornata: Ribery e Correa rischiano grosso

Saranno nove i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A. Ribery e Correa rischiano grosso: tutti i dettagli

Saranno nove i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A. Su tutti, quelli che rischiano una punizione severa sono Ribery e Correa che per via dei rossi diretti rimediati nelle rispettive partite potrebbero ricevere anche due giornate di squalifica.

La lista completa: Pedro Pereira (Crotone), Pulgar (Fiorentina), Ribery (Fiorentina), Strootman (Genoa), Correa (Lazio), Lazzari (Lazio), Cristante (Roma), Adrien Silva (Sampdoria), Lovato (Verona).