Serie A: i migliori undici della stagione secondo la statistica

Il campionato è finito da poche ore e già si stanno tirando le somme. OptaPaolo ha pubblicato su Twitter la formazione ideale del campionato secondo la statistica.

Sono poche le sorprese: in attacco il tridente formato da Cristiano Ronaldo, Lukaku e Muriel, tutti oltre i 20 gol. A centrocampo Zielinski e Malinovskiy indiscutibili dopo il girone di ritorno strepitoso, qualche perplessità nel vedere fuori Kessiè. Il terzo centrocampista è infatti De Paul dell’Udinese che ha comunque fatto una grande stagione. In porta Donnarumma che ha realizzato il maggior numero di clean sheets della stagione assieme ad Handanovic: 14.

11 – Here the #SerieA 2020/21 best XI based on Opta Data. Mastery. #OptaTopXI pic.twitter.com/0qGv4M4Xe3

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2021