Serie A, non solo la lite con Conte: Maresca rischia un lungo stop

L’arbitro Maresca potrebbe andare incontro ad un lungo stop dopo i fatti di Udinese-Inter. La decisione spetta al designatore Nicola Rizzoli

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, designatore della CAN A Nicola Rizzoli sta valutando l’ipotesi di fermare per un lungo periodo l’arbitro Fabio Maresca.

Il direttore di gara è finito nell’occhio del ciclone per gli episodi di Udinese-Inter ma in generale la sua stagione viene valutata come ‘negativa’ e per questo motivo è possibile che possa essere escluso dalle prossime designazioni arbitrali riguardanti la Serie A.