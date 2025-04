Lega Serie A: svelata la data di recupero delle gare del campionato Primavera. Il comunicato

Lega Serie A: saranno recupete domani le gare del campionato Primavera. Il comunicato

In attesa di capire quando sarà possibile recuperare partite in programma oggi per la 33^ giornata di Serie A rinviate per la scomparsa di Papa Francesco, la Lega Serie A ha deciso cosa fare per quanto riguarda le partite del campionato Primavera anch’esse sospese.

Le tre partite in questione saranno recuperate nella giornata di domani, come si evince dal comunicato:

«Facendo seguito ai rinvii delle gare della 34^ giornata del Campionato Primavera 1 di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate:

ROMA – UDINESE Martedì 22 aprile 2025 ore 11.00

MONZA – SASSUOLO Martedì 22 aprile 2025 ore 15.00

SAMPDORIA – TORINO Martedì 22 aprile 2025 ore 17.00».