Serie A, in vista una rivoluzione tecnologica per la pubblicità

La Serie A è pronta a cambiare il modo di fare pubblicità, in ogni paese verrà mandata in onda na cartellonistica ad hoc

Stando a quanto riportato da Tuttosport, è in vista una rivoluzione tecnologica in campo pubblicità per la Serie A.

Il campionato italiano sarà il primo a utilizzare una tecnologia particolare per la cartellonistica pubblicitaria da mandare in onda in tv. Grazie ai nuovi mezzi in ogni paese estero verrà visualizzata una pubblicità differente a seconda delle esigenze. Un modo per poter prendere più accordi e aumentare gli introiti.