Roger Ibanez salterà per squalifica la prossima partita di Serie A contro il Sassuolo. Il difensore della Roma era diffidato ed è stato ammonito nel corso della 28a giornata di campionato con il Napoli.

Un problema in più per il tecnico portoghese Paulo Fonseca, alla vigilia della sosta per le nazionali.