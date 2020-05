Serie A, si ripartirà con Atalanta-Sassuolo il 19 giugno: i dettagli

La Serie A ripartirà il 19 giugno con il recupero di Atalanta-Sassuolo: questa la decisione della Lega Calcio

La Serie A ripartirà il 19 giugno con il recupero della 25ª giornata tra Atalanta-Sassuolo. In campo scenderanno la squadra della città simbolo dell’emergenza contro l’ultima squadra scesa in campo prima dello stop.

Il massimo campionato italiano non inizierà quindi sabato 20 giugno ma venerdì 19 e si giocherà a Bergamo, città simbolo della emergenza coronavirus. Il Sassuolo fu l’ultima squadra a scendere in campo, prima dello stop, contro il Brescia. In quella occasione dopo il gol Caputo mostrò il cartello: «Andrà tutto bene, restate a casa».