Serie B, Domizzi è il nuovo allenatore del Pordenone: i dettagli

Il Pordenone ha annunciato comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Maurizio Domizzi.

Domizzi sarà coadiuvato da Andrea Toffolo come allenatore in seconda e Filippo Cristante come collaboratore tecnico.