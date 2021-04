Serie B, niente 3-0 a tavolino: Empoli-Chievo resta sub iudice

Il Giudice Sportivo ha deciso di non punire l’Empoli con una sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentato in campo ieri contro il Chievo

La gara resta sub iudice ed ora la Lega B dovrà predisporre il recupero. Il Chievo, seguendo l’esempio della Lazio in merito alla sfida rinviata col Torino, potrebbe decidere di fare ricorso per chiedere il 3-0 a tavolino ma i precedenti non danno molta speranza ai giallobluù.