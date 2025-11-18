Serie B, la curiosa storia di Aljosa Vasic: arrivato tre stagione in rosanero, la parabola del giovane serbo-bosniaco

Serie B, la parabola di Aljosa Vasic: tre stagioni in rosanero per il giovane talento serbo-bosniaco. Il punto del Corriere dello Sport

La storia di Aljosa Vasic incarna le difficoltà di un giovane talento nel farsi strada a Palermo, ma anche le qualità, non solo tecniche, necessarie per emergere in questo contesto. La racconta oggi il Corriere dello Sport. Il serbo-bosniaco, cresciuto calcisticamente in Italia, è arrivato in rosanero tre stagioni fa, incarnando il prototipo di calciatore su cui il City Group puntava per sperimentare una crescita in una categoria superiore, proveniente dalla Serie C con 8 reti nel Padova, agendo indifferentemente da mezzala o trequartista.



Tuttavia, il salto in Serie B si è rivelato più arduo del previsto. A Vasic non sono state concesse molte chance, e il ragazzo, alle prime esperienze in cadetteria, è finito nel frullatore di una squadra alle prese con problemi che certamente non dipendevano da lui. Alla ripresa del campionato a Chiavari contro l’Entella, si prospettano diverse novità, e Vasic potrebbe finalmente trovare la sua occasione. Inzaghi sta pensando di schierarlo titolare per rivitalizzare un reparto che si è inceppato. È il terzo allenatore consecutivo a giurare sulle sue qualità. Mentre si delineava una sua cessione in prestito, Pippo si è imposto, insistendo sul valore del ragazzo. Anche Corini e Dionisi, in precedenza, raccontavano di un calciatore che si allenava benissimo e che avrebbe meritato più spazio. Però, alla fine, questo spazio non si trovava mai, fosse per la concorrenza o per motivi tattici.



In questi due anni e uno spezzone, Vasic è stato impiegato da titolare in campionato appena 7 volte: 5 con Corini, con cui era partito titolare in un Palermo che scattò in testa prima di cedere, e 2 con Dionisi, sempre in trasferta. Poi molti ingressi da subentrato senza riuscire a incidere, ma a volte in ruoli adattati, come l’esterno. Da buona parte dell’opinione pubblica (non tutta), Aljosa è stato bocciato senza appello, ma le valutazioni di chi è dentro la macchina sono diverse. E parlano di un talento su cui bisogna lavorare, che deve imparare da solo a cavarsela nelle tempeste, ma che possiede doti che nell’organico rosanero pochi hanno.

