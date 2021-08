Serie C 2021/2022 trasmessa su Sky: il comunicato

La Serie C 2021/2022 sarà trasmessa da Sky: ecco il comunicato sul prossimo campionato della terza serie italiana

«Sky annuncia di aver acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione per satellite e digitale terrestre del Campionato di Serie C per la stagione 2021/2022 e conferma così la grande attenzione alle grandi e piccole tifoserie del nostro Paese.

Sky trasmetterà in diretta fino a 8 incontri di Serie C per ogni giornata. Le partite saranno trasmesse con la qualità tecnologica e un racconto di livello, affidato alla squadra dei telecronisti Sky.

I match saranno disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT».