Serie C, il Messina esonera Sullo. In arrivo Capuano

Serie C, cambio di panchina in casa Messina. Esonerato l’ex tecnico Sullo, al suo posto è pronto Ezio Capuano

Il Messina, dopo otto giornate di campionato, ha deciso di esonerare il tecnico Salvatore Sullo per i risultati non proprio esaltanti ottenuti. Un solo successo e quattro sconfitte consecutive che portano i siciliani ad essere al terzultimo posto del girone C di Serie C.

Al posto dell’ex centrocampista in arrivo Ezio Capuano in panchina.