Bellissima iniziativa del Seregno che per il suo ritorno in Serie C decide di imprimere sulle maglie la scritta: «Vacciniamoci» – FOTO

Il Seregno lancia un messaggio per il suo ritorno in Serie C: sulle maglie per l’esordio in campionato la scritta «Vacciniamoci».

«Al ritorno sul palcoscenico della serie C, dopo un’assenza di 43 anni dalla terza serie nazionale, il Seregno ha scelto di indossare sabato 28 agosto a Trieste una maglia unica nel suo genere. A rendere speciale la casacca è il messaggio che veicola, un «Vacciniamoci» che affresca un invito chiaro e senza possibilità di fraintendimenti ai cittadini, nella lotta per il contenimento della diffusione del Covid-19».