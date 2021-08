Serie C, il TAR respinge il ricorso della Sambenedettese

Anche la Sambenedettese, così come il Chievo, ha visto respingere il proprio ricorso. Il club non parteciperà alla Serie C

Brutte notizie per la Sambenedettese. Così come successo qualche giorno fa per il ChievoVerona, escluso dalla Serie B, il TAR ha respinto il ricorso che gli è stato presentato, escludendo così la formazione marchigiana dalla prossima stagione di Serie C.

E’ attesa una comunicazione ufficiale dall’As Sambenedettese dopo la sentenza: l’ultima carta potrebbe essere quella di appellarsi al Consiglio di Stato ma la FIGC, nel frattempo, provvederà con il presidente Gabriele Gravina ai ripescaggi e alla composizione dei gironi di Lega Pro.