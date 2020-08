Serie D, Sibilia: «Siamo pronti a ricominciare con il pubblico»

Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Lo conferma Sibilia

Come stabilito dal nuovo DPCM c’è il tanto attesa via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Il Decreto stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale.

Confermate però tutte le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Queste le parole del presidente della LDN, Cosimo Sibilia:

«Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità.Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute dal nostro coordinamento sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare»