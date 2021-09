Shakhtar Inter, Dzeko e Lautaro bocciati: nerazzurri ancora a secco in Champions

L’Inter resta ancora a secco di gol in Champions League. Contro lo Shakhtar, Dzeko e Lautaro non hanno brillato

Gol a grappoli in campionato, ancora a secco in Europa. Inter a due facce in attacco in questa stagione tra Serie A e Champions League.

Dopo Real Madrid e Shakhtar, la formazione di Inzaghi è infatti ancora a quota zero nella massima competizione europea. Tuttosport stavolta punta il dito contro Dzeko e Lautaro Martinez: «Ancora a secco e per colpa loro», scrive il quotidiano torinese che boccia l’ex Roma con un 4,5 in pagella mentre il ‘Toro’ becca un 5. «Un’altra serata negativa dei due bomber in Champions frena l’Inter: i due attaccanti non riesco a sbloccarsi nelle notti in Europa, ma stavolta non è solo merito del portiere».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24